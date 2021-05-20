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عملوها الوحوش.. اتفاق لوقف النار في غزة برعاية مصرية وتنفيذه في هذا الموعد

الخميس 20/مايو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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"عملوها الوحوش" كلمة أصبحت تتردد كثيرا في الآونة الأخيرة والتي تم أخذها من فيلم "طريق إلى إيلات"، والتي تدل على قدرة مصر المحروسة للوصول للهدف الصعب.


فلا أحد يخفي عليه ما حدث في فلسطين وقطاع غزة والقدس على وجه الخصوص من انتهاكات ودهس وقتل الكيان المحتل للأطفال بدون رحمة أو خشية من المولى عزوجل.


فتمادى الكيان الصهيوني في جرائمه والتي شهدها العالم أجمع، وكان أول من وقف لهم هي مصر المحروسة لتمد الأشقاء الفلسطينيين بكل ما يمكن من مأونة ودعم وعلاج وكذلك اتصالات إلى أن استطاعت التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.


وقف إطلاق النار في غزة

فأعلنت وسائل الإعلام في خبر عاجل لها عن  التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (٠٢٠٠) فجر غدا الجمعة الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين" وذلك برعاية مصرية.


ولم تكتف مصر المحروسة بذلك فقط، بل إن القاهرة سوف تقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ وذلك من أجل متابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.


500 ألف دولار من الصحة المصرية

إلى جانب محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، نجد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت اليوم الخميس على التوافق بين أعضاء المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب بتخصيص حوالي 500 ألف دولار لسرعة تلبية جميع الاحتياجات الطبية العاجلة لدولة فلسطين.


وتكون الـ 500 ألف دولار من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، وذلك شريطة أن تكون وزارة الصحة المصرية  هي المسؤولة والمعنية بتوفير الدعم العيني من الاحتياجات الطبية بما يعادل المبلغ المقرر، وإرسالها إلى دولة فلسطين باسم جامعة الدول العربية.

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