بينهم 5 سيدات.. خروج وتعافي 12 مصابًا بكورونا في القليوبية

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، خروج وتعافي 12 مسنًا من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، وبنها العام، اليوم الخميس، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.





وقال المصدر، إن المتعافين 7 رجال و5 سيدات تراوحت أعمارهم بين 56عامًا و72 عامًا، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.





وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا تعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاجي وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عامًا، ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.





كانت محافظة القليوبية، قد سجلت وفق بيان مديرية الصحة اليوم 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال ال24 ساعة الماضية، وسجلت مدينة ومركز بنها أعلي معدل للإصابة إصابة ب39 حالة، ثم جاء بعدها في الترتيب مركز طوخ ب 12 حالة، ومركز القناطر 5 حالات ومركز شبين القناطرحالتين، وشرق شبرا وقها ومركز كفرشكر حالة واحدة لكل منهم، وغرب شبرا والعبور ومركز الخانكة صفر إصابة.



