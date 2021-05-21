Advertisements

"العليا للفيروسات" تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا لتقليل الوفيات (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
وجهت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، مناشدة للمواطنين بالإقبال على التطعيمات، لأنها إذا لم تمنع الإصابة بالفيروس، فتؤدي إلى تقليل أعراض الإصابة إلى حد كبير، وبالتالي يقلل من نسبة الوفيات، وهذا ما حدث في الكثير من دول العالم.

وتابعت "أنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر قامت بمجهود كبير جدًا في الحصول على قدر كبير من اللقاحات، وخلال الفترة القريبة سيدخل 5 مليون جرعة، خلاف 20 مليون جرعة أخرى من جونسون أند جونسون.

ولفتت إلى أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا حتى مع حدوث أي تحورات، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة بدأت تتحدث امريكا على ضرورة الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد 8 شهور او سنة، لكي تكون هذه الجرعة منشدة ضد السلالات الجديدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جرعه ثالثه تقليل الوفيات

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق للرئيس الأمريكي بعد نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة

منذ 43 دقيقة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 14 ساعة

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

يمنع الوفيات.. طبيبة تكشف تفاصيل لقاح أكسفود ضد كورونا (فيديو)

عضو اللجنة العليا للفيروسات: لا يمكن الجزم بوجود سلالة جديدة من كورونا في مصر (فيديو)

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

رسالة عاجلة وبشرى سارة من "العليا للفيروسات" للمواطنين حول كورونا

"تحديث بروتوكول العلاج".. 9 رسائل من "الصحة" عن كورونا

جونسون آند جونسون.. أحدث لقاحات كورونا المعتمدة بالعالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

12:15 ص

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله