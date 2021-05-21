"العليا للفيروسات" تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا لتقليل الوفيات (فيديو)

وجهت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، مناشدة للمواطنين بالإقبال على التطعيمات، لأنها إذا لم تمنع الإصابة بالفيروس، فتؤدي إلى تقليل أعراض الإصابة إلى حد كبير، وبالتالي يقلل من نسبة الوفيات، وهذا ما حدث في الكثير من دول العالم.



وتابعت "أنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر قامت بمجهود كبير جدًا في الحصول على قدر كبير من اللقاحات، وخلال الفترة القريبة سيدخل 5 مليون جرعة، خلاف 20 مليون جرعة أخرى من جونسون أند جونسون.



ولفتت إلى أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا حتى مع حدوث أي تحورات، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة بدأت تتحدث امريكا على ضرورة الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد 8 شهور او سنة، لكي تكون هذه الجرعة منشدة ضد السلالات الجديدة.

