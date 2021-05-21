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تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مشروع مناحل العسل (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور هاني كمال، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، عن الأوراق المطلوبة لتشغيل مناحل العسل، وتكلفة المشروع.

وأضاف "كمال" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن العقبة الأولى قبل ترخيص مناحل العسل كانت أن خلايا النحل متحركة وغير ثابتة في مكان واحد حيث تتحرك الخلية في أكثر من أرض زراعية على مدار العام.

وكشف أنه تم الاكتفاء عن وجود سند ملكية عن الحصول على إفادة من الجمعية الزراعية في القرية تؤكد أن المواطن لديه منحل نحل في تلك القرية، مشيرا إلى أنه يتم التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة للحصول على ترخيص لمنحل العسل.

وأوضح أن محافظة الغربية تعد في المركز الأول بين أصحاب مناحل العسل على مستوى مصر، موضحا أن المربي الجديد من الممكن أن يبدأ مشروعه بنحو 50 أو 100 خلية وهي تكلفه نحو بداية من 5 ألاف جنيه.

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