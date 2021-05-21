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خبير يكشف تأثير الملء الثاني لسد النهضة على مصر (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية، عن تأثير الملء الثاني لسد النهضة على مصر، قائلًا: "مخزون السد العالي كبير، نتيجة بذل الدولة جهود كبير لتوفير المياه في بحيرة ناصر، من خلال تبطين الترع بتكلفة وصلت لـ18 مليار جنيه، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بـ100 مليار، وإعداد محطات لمعاجلة مياه الصرف الزراعية بـ100 مليار أخرى".

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤدي إلى تحول موسم الفيضان إلى موسم جفاف، خاصة وأن الملء الثاني يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، وفي هذه الحالة ستقوم مصر بتعويض هذا النقص من بحيرة ناصر.

وشدد على ضرورة التوافق على ملء سد النهضة، خاصة وأن اجتماع ملء سد النهضة مع موسم جفاف سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لمصر والسودان، ولهذا يجب أن يتناسب التخزين مع كمية المياه.

ولفت، إلى أن السد العالي قد يقوم بتعويض النقص الناتج من الملء الثاني لسد النهضة، معقبًا: "التخزين هذا العام لن يلحق أي ضرر بالمواطن المصري، ولكن هذا الأمر كلف الدولة المصرية ثمن باهظ، نتيجة تبطين الترع، ومحطات التحلية".

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