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يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة يسرا، لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها شعرت بأعراض الفيروس بعد تسجيل حلقتها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ببرنامج "لايف من الدوبلكس".

وأشارت، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي بقناة "cbc"، إلي أنها بعدما انتهت من تسحيل حلقتها مع أبلة فاهيتا شعرت بحالة إعياء شديد خلال توجهها لركوب سيارتها خارج الأستوديو.

وقالت النجمة يسرا، إن زوجها خالد سليم هو الاَخر أصيب بكورونا في نفس يوم إصابتها.

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