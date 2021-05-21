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عاجل.. أول تعليق للرئيس الأمريكي بعد نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة
الجمعة 21/مايو/2021 - 12:25 ص
أمنية فوزي
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ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه تحدث 6 مرات مع نتنياهو والسلطة الفلسطينية.
وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لإحراز تقدم بعد وقف إطلاق النار في غزة.
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