Advertisements

عاجل.. أول تعليق للرئيس الأمريكي بعد نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:25 ص
جو بايدن
جو بايدن
أمنية فوزي
Advertisements
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه تحدث 6 مرات مع نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لإحراز تقدم بعد وقف إطلاق النار في غزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف اطلاق النار في غزة بوابة الفجر بايدن الولايات المتحدة الفجر

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق للرئيس الأمريكي بعد نجاح مصر في وقف إطلاق النار بغزة

منذ 43 دقيقة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الدول العربية تشيد بالجهود المصرية الناجحة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة

عاجل.. نجاح الجهود المصرية في وقف التصعيد في غزة

محلل فلسطيني يكشف دور مصر في وقف إطلاق النار على قطاع غزة

بعد جهود مصرية وأممية.. دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ فجر الاثنين

وقف إطلاق النار بوساطة مصرية.. أخر مستجدات الأحداث في غزة

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة لمناقشة التصعيد بالأراضي الفلسطينية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

12:15 ص

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله