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المسابقات تقرر نقل مباراة الدخان وتليفونات بنى سويف
الجمعة 21/مايو/2021 - 12:25 ص
رأفت أمين ومحمد الحسيني
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قررت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباراة الشرقية للدخان وضيفه تليفونات بنى سويف والمقرر إقامتها السبت القادم لتقام بملعب نادى الإعلاميين بدلا من إقامتها بملعب الشرقية للدخان .
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة 23 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى تمام الساعة الرابعة عصرا بدون جمهور .
ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان 48 نقطة
2- الألومنيوم 41 نقطة
3- المنيا 41 نقطة
4- بنى سويف 39 نقطة
5- الإعلاميين 34 نقطة
6- ديروط 32 نقطة
7- سوهاج 28 نقطة
8- قنا28 نقطة
9- الفيوم 28 نقطة
10- البترول 26 نقطة
11- تليفونات 23 نقطة
12- شبان قنا 23 نقطة
13- شباب سمسطا 23 نقطة
14- كيما 21 نقطة
15- أسمنت أسيوط 17 نقطة
16- طهطا 15 نقطة
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