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صورة تجمع فريق "فريندز" الشهير قبل عرض "لم الشمل" المنتظر!

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
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ظهر نجوم مسلسل "فريندز" (Friends/الأصدقاء) الشهير معا مجددا على غلاف العدد الأخير من مجلة People قبل العرض الخاص "لم الشمل" الذي سيبث على HBO Max هذا الشهر.

واجتمع الممثلون: جنيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات ليبلانك وديفيد شويمر وماثيو بيري، الذين اشتهروا في المسلسل الكوميدي الشهير الذي استمر من 1994 إلى 2004، معا أمام خلفية خضراء لأخذ صورة أثارت الحماس والجدل بين عشاق المسلسل.

وشاركت جينيفر، 52 عاما، ما شعروا به جميعا قبل التسجيل: "يا إلهي، كيف سنعبر هذا على قيد الحياة، دون أن نبكي بحرقة؟".

وقالت كورتيني أثناء عملية "لم الشمل": "غمرتني 10 سنوات من الذكريات التي لا يمكن تعويضها".

واعترف مات بأن "لم الشمل" كان "حزينا" بعض الشيء، بينما اعترفت ليزا أنه كان وقتا "عاطفيا" بالنسبة لهم.


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