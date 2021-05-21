قبل موقعة الإياب..كيف يمكن للنادي الأهلي تخطي عقبة صن داونز؟





ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية مباراة نارية عندما يحل النادي الأهلي المصري ضيفاً ثقيلاً على نادي صن داونز الجنوب أفريقي وذلك في مرحلة الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وستنطلق صافرة بداية المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر على ملعب "لوكاس موريبي" معقل فريق صن داونز الجنوب أفريقي.



كما أنتهت مباراة الذهاب التي جمعت بينهم على أستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، سجل أهداف الأحمر كلاً من طاهر محمد طاهر جناح الفريق وصلاح محسن مهاجم القلعة الحمراء.



وستكون موقعة صعبة على فريق الأهلي وذلك لعدة أسباب أهمها توقيت المباراة الذي يعتبره الفريق الجنوب أفريقي سلاح قوي له لتخطي عقبة النادي الأهلي الصعود إلي الدور نصف النهائي من البطولة.



من يحسم بطاقة التأهل إلي الدور نصف النهائي؟



قال رضا عبد العال لاعب القطبين السابق في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر الرياضي"، أن المباراة ستكون صعبة على النادي الأهلي، وأوضح أن المارد الأحمر يستطيع منع صن داونز من تسجيل هدف في الشوط الأول مع خطف هدف من لاعبي الأحمر، ينهي المباراة من الشوط الاول ولكن يجب الحذر من التحكيم الأفريقي لما له من كوارث في ظل عدم وجود تقنية الفيديو.



كما أكد: "أن توقيت المباراة صعب وبالفعل تعتبر المباراة صعبة لكن لا أجد صن داونز بالقوة الكافية وكان الأهلي يستطيع أن يخرج من المباراة بعدد أهداف اكتر ولكن تراجع أداء الأهلي في مباراة الذهاب سمحت الفرصه للاعبي صن داونز من التقدم وإعطائهم فرص لتهديد مرمى الشناوي."



وأضاف: "أرى أن مباراة المصري البورسعيدي والأهلي كانت أكثر قوة والمصري أفضل وأعلى من فريق صن داونز الجنوب أفريقي."



وتابع: "يرجع سبب خوف الجماهير من المباراة بسبب تراجع أداء للاعبي الأهلي ولا أجد أي لاعب مميز في صن داونز وأيضاً سيرينو لا أجده يستحق التواجد في الأهلي كما كان مطروح أسمه من قبل."



وفي سياق متصل، أكد محمد كمونة لاعب نادي الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي له النصيب الأخبر في الصعود إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف كمونة: "في الواقع النادي الأهلي بهدفين دون رد، وهذة النتيجة تُمكن الأحمر من الصعود لكن صن داونز فريق قوي."



وأشار: "صن داونز فريق قوي على ملعبه، و تزداد خطورته ويستغل تعوده على اللعب في الحرارة العالية وقلة الأوكسجين مما يجعل له فرص كبيره بالفوز في مباراة الإياب إذا لم يوازن الأهلي بين هجومه ودفاعه ولكن خبرات الاعيبه وموسيماني قادرة على إنهاء المباراة بنتيجة جيدة."



وأردف: "معرفة موسيماني لصن داونز وطبيعة الأجواء هناك تمكن المدرب من توظيف اللاعبين بشكل جيد خلال مباراة العودة."



وواصل: "يستطيع موسيماني الإعتماد على الهجمة المرتدة من خلال أجنحة الفريق المتمثلة في الشحات وطاهر وكهربا وغلق المساحات والخطوط على الخصم تمكنه من المكسب وإذا لم يتم الربط بين الخطوط وغلق المساحات سيتمكن صن داونز من الضغط وإحراز الأهداف."



وأيضاً صرح خالد غنيم المدرب السابق لفريق الرديف بنادي أتليتكو مدريد الإسباني لبوابة الفجر الرياضي، أن صن داونز فريق منظم تكتيكياً وخاصة في الشق الهجومي بيعتمد علي التنوع التكتيكي لكن له جمل تكتيكية من خلال تحركات الخط الأمامي لخلق المساحة وأستغلالها عن طريق زواني و كيرميت أو من خلال التحولات الدفاعية الهجومية السريعة و أستغلال المساحات عن طريق الخطير شالاليلي.





وأضاف: "على الأهلي غلق المساحات بين الخطوط في حالة الدفاع المنظم وخصوصاً في العمق و الضغط علي حامل الكرة و خصوصاً سيرينو و شالاليلي ، وعمل عمق دفاعي في حالة الهجوم، ودفاعياً التحولات الدفاعية الهجومية للأهلي خلف الظهيرين هتكون مفتاح الفوز و تحركات شريف وطاهر داخل المنطقة وخلف الظهرين ومعاهم قفشه المتميز في التحولات الدفاعية الهجومية السريعة."