كارتيرون لـ الفجر: الأهلي قوي وسنقاتل كل مباراة وسعيد بـ أسامة فيصل وهذه نصيحتي له









أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد بمستوي أسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب ودائمًا ما يكون مؤثر عند مشاركته مع الفارس الأبيض.





وكان الزمالك قد حقق فوز مهم على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز سجل للجيش عمرو جمال بينما سجل للأبيض كل من سيف الدين الجزيري وأسامة فيصل في الدقيقة الأخيرة.





وقال باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي:" أنا سعيد من أجل أسامة فيصل ، لقد كان يعمل بجد للعودة إلى مستواه الذي ظهر به من قبل مع الفريق".





وعن المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، قال :" الأهلي قوي جدًا جدًا ولكننا سنقاتل فى كل مباراة".





وأتم:" سعيد للغاية باحتفال أسامة فيصل معي بعد الهدف، وسعيد بالفوز وتحقيق الثلاث نقاط".







