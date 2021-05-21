يسرا عن مشاركتها بموكب المومياوات: "من أعظم لحظات حياتي"





كشفت النجمة يسرا، أثناء استضافتها أن مشاركتها فى موكب المومياوات، من أعظم اللحظات فى حياتها كمصرية.





وقالت برنامج معكم، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC،: "كنت أذهب يوميا لعمل بروفة قبل الحفل وذلك لمدة ستة أشهر.





وأكدت يسرا، أن الموكب، بالفعل ظهر بشكل عالمى وجاء لنا العديد من التعليقات العالمية".





يذكر أن النجمة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية" بطولة باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل .