مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": موسيماني لم يطلب عمرو جمال رغم تألقه

















كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن فرصة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمعار إلى طلائع الجيش، بالموسم الجاري.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب رغم تألقه إلا أنه ليس في الحسابات حتى هذه اللحظة من جانب الجهاز الفني.





وأضاف: "بيتسو موسيماني المدير الفني، لم يطلب استعادة اللاعب كما تردد، ولكنه لم يحسم ملف العائدين حتى الآن، وبالتأكيد اللاعب سيتم مناقشة أمره في الوقت المناسب".





وظهر عمرو جمال مع طلائع الجيش بمستوى مميز في الموسم الحالي، ونجح في لفت الأنظار إليه بقوة، بعدما أحرز 10 أهداف وينافس بقوة على لقب الهداف.



