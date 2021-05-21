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هاري كين يثير الجدل بشأن مستقبله مع توتنهام

الجمعة 21/مايو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي أثار الجدل بشأن مستقبله مع الفريق وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد أستون فيلا في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
وأشارت التقارير الصحفية في الأيام الأخيرة إلى أن هاري كين أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأن النجم الإنجليزي مطلوب في العديد من الأندية.
وأكدت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي يعتبر النادي المفضل للتعاقد مع هاري كين كما أن مانشستر يونايتد وتشيسي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.
وأفادت التقارير الصحفية بأنه عقب نهاية مباراة أستون فيلا، توجه هاري كين إلى جماهير توتنهام التي كانت حاضرة في المدرجات وقام بتحيتهم بمفرده وكأنه يقوم بتودعيم قبل رحيله.

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