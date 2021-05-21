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الكينج محمد منير ينعى سمير غانم.. ويوجه رسالة لدلال عبد العزيز

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
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نعى الكينج محمد منير الفنان الراحل سمير غانم،  عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وكتب منير،  "رحم الله الفنان العظيم سمير غانم، صاحب الكوميديا التلقائية، وخالص عزائى إلى الأخت العزيزة دلال عبد العزيز والأسرة.. البقاء لله".

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

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