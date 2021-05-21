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بعد وفاه سمير غانم .. شيكو يكشف عن سر تكوينه ثلاثي مع أحمد فهمي وهشام ماجد

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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كشف الفنان شيكو عن سبب تكوينه ثلاثي مع النجمين هشام ماجد، أحمد فهمي وذلك بعد وفاه الفنان الكبير سمير غانم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب قائلا: "سمير غانم الله يرحمه كان سبب في اننا نتعرف علي بعض انا وفهمي وهشام.. وكمان كان سبب اننا نحب التمثيل والفن والسينما، وله فضل علينا كبير انه وافق يطلع ضيف شرف في فيلم ورقة شفرة مع ٣ اول مرة يمثلوا محدش سمع عنهم قبل كدة! ولما جه اللوكيشن قعدنا احنا الـ٣ فاتحين بوقنا مش مصدقين اننا قاعدين معاه عادي!!!".

وأضاف:" دلوقتي مش مصدق ان بحكم صداقتنا لدنيا وايمي اننا بنشوفه عادي في الحقيقة وانه يعرفنا فعلا واننا ممكن نقعد معاه بالساعات عن قرب كدة.. سمير غانم أسطورة فعلا.. ٦٠ سنة بيضحكنا بلا توقف.. وهيفضل يضحكنا ويضحك اجيال جاية كتير".

وختم كلامه:" الله يرحمك يا استاذ الكوميديا واطيب وانقي فنان شوفته وعرفته.. الوداع يا صانع البهجة".


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