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رضا عبدالعال ينتقد مروان حمدي ويطالب بمحاسبة لجنة الزمالك السابقة

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب أدائه خلال مواجهة طلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره طلائع الجيش.

وأكد عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن  مروان حمدي لا يصلح لقيادة هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وطالب بمحاسبة اللجنة السابقة لإدارة النادي، على تعاقدها مع مروان حمدي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب واضح للتعاقد معه من الأساس. 

وأوضح أن مروان حمدي لم يكن له أي تأثير مع الفريق، وأنه لم يشعر بوجوده فور دخوله في شوط المباراة الثاني.

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مروان حمدي رضا عبالعال المصري الممتاز الزمالك

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