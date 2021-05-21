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عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:33 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه". 

وأضاف الرئيس: وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة.

وتابع: وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنيًا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

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