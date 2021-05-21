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أجويرو يقترب بشدة من برشلونة

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح قريبا للغاية من الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن انتقال أجويرو لبرشلونة تم بنسبة 80% ومن المتوقع حل بعض الأمور خلال الأيام المقبلة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو سيوقع على عقد لمدة موسمين حتى يونيو  2023 وهو نفس تاريخ انتهاء عقد ميسي حال قرر التجديد في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو سيكون مع مانشستر سيتي في بورتو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 من الشهر الحالي وسيطير عقب المباراة ليكون الأحد 30 من نفس الشهر في  برشلونة على أن يخضع يوم الإثنين للفحص الطبي وتوقيع العقد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الإعلان الرسمي للصفقة سيكون بعد بطولة كوبا أمريكا، حيث سيضطر أجويرو إلى السفر فورًا إلى الأرجنتين للانضمام إلى معسكر منتخب التانجو، حيث ينتظرهم مباراتين في تصفيات المونديال قبل البطولة.

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