بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد نور الدين





أصدر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيانا رسمياً بشأن احداث مباراة زعيم الثغر مع المصرى التى انتهت بخسارة الفريق السكندرى بهدف دون رد .





واتهم البيان ابراهيم نور الدين بالتسبب فى خسارة الفريق المباراة بسبب قراراته الغير موفقة منها إلغائه هدف صحيح للاتحاد السكندرى واحتسابه ضربة جزاء مشكوك فى صحتها للمصرى .





وذكر البيان أن كل من تابع المباراة تأكد أن أوكوى مهاجم الاتحاد لم يتعمد لمس الكرة بيدة لدرجة تلاصق يده بجسده .

وأعرب البيان عن أسفه للمستوى الغير جيد الذى ظهر عليه طاقم التحكيم .

وأضاف البيان أن الاتحاد السكندرى سبق له أن طلب من اتحاد الكرة عدم إسناد أى مباراة لابراهيم نور الدين .

وجددت إدارة النادى السكندرى طلبها بعدم إسناد أى مباراة مستقبلا يكون أحد طرفها الاتحاد السكندرى لابراهيم نور الدين .