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بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد نور الدين

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أصدر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيانا رسمياً بشأن احداث مباراة زعيم الثغر مع المصرى التى انتهت بخسارة الفريق السكندرى بهدف دون رد . 

واتهم البيان ابراهيم نور الدين بالتسبب فى خسارة الفريق المباراة بسبب قراراته الغير موفقة منها إلغائه هدف صحيح للاتحاد السكندرى واحتسابه ضربة جزاء مشكوك فى صحتها للمصرى . 

وذكر البيان أن كل من تابع المباراة تأكد أن أوكوى مهاجم الاتحاد لم يتعمد لمس الكرة بيدة لدرجة تلاصق يده بجسده . 
وأعرب البيان عن أسفه للمستوى الغير جيد الذى ظهر عليه طاقم التحكيم . 
وأضاف البيان أن الاتحاد السكندرى سبق له أن طلب من اتحاد الكرة عدم إسناد أى مباراة لابراهيم نور الدين . 
وجددت إدارة النادى السكندرى طلبها بعدم إسناد أى مباراة  مستقبلا يكون أحد  طرفها الاتحاد السكندرى  لابراهيم نور الدين . 
وطالبت إدارة الاتحاد السكندرى خلال البيان بإسناد المباريات القادمة فى الدورى لحكام متميزين حتى لا يحدث احتقان بين الجماهير نتيجة شعورها بالظلم من الأخطاء التحكيمية .

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