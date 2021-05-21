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بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد نور الدين
الجمعة 21/مايو/2021 - 01:36 ص
إسلام عودة
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أصدر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيانا رسمياً بشأن احداث مباراة زعيم الثغر مع المصرى التى انتهت بخسارة الفريق السكندرى بهدف دون رد .
واتهم البيان ابراهيم نور الدين بالتسبب فى خسارة الفريق المباراة بسبب قراراته الغير موفقة منها إلغائه هدف صحيح للاتحاد السكندرى واحتسابه ضربة جزاء مشكوك فى صحتها للمصرى .
وذكر البيان أن كل من تابع المباراة تأكد أن أوكوى مهاجم الاتحاد لم يتعمد لمس الكرة بيدة لدرجة تلاصق يده بجسده .
وأعرب البيان عن أسفه للمستوى الغير جيد الذى ظهر عليه طاقم التحكيم .
وأضاف البيان أن الاتحاد السكندرى سبق له أن طلب من اتحاد الكرة عدم إسناد أى مباراة لابراهيم نور الدين .
وجددت إدارة النادى السكندرى طلبها بعدم إسناد أى مباراة مستقبلا يكون أحد طرفها الاتحاد السكندرى لابراهيم نور الدين .
وطالبت إدارة الاتحاد السكندرى خلال البيان بإسناد المباريات القادمة فى الدورى لحكام متميزين حتى لا يحدث احتقان بين الجماهير نتيجة شعورها بالظلم من الأخطاء التحكيمية .
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