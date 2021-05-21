إصابة حسام عاشور بقطع جزئى فى الرباط الصليبي





أثبتت الأشعة التى خضع لها حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندرى إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبي.





وسيجرى اللاعب أشعة أخرى غداً طبقا لتعليمات الأطباء .





وكان اللاعب أصيب فى نهاية الشوط الأول من مباراة المصرى ولم يستكمل المباراة .



