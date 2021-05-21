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إصابة حسام عاشور بقطع جزئى فى الرباط الصليبي
الجمعة 21/مايو/2021 - 01:47 ص
إسلام عودة
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أثبتت الأشعة التى خضع لها حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندرى إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبي.
وسيجرى اللاعب أشعة أخرى غداً طبقا لتعليمات الأطباء .
وكان اللاعب أصيب فى نهاية الشوط الأول من مباراة المصرى ولم يستكمل المباراة .
وخسر الاتحاد السكندري أمام المصرى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد الإسكندرية .
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