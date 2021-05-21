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مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع هاري كين

الجمعة 21/مايو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر النجم هاري كين، مهاجم توتنهام، عن الرحيل عن صفوف السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يحدد اللاعب وجهته المقبلة حتى الآن.
وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا ، عبر حسابه على "تويتر"، أن كين اتخذ قراره بالرحيل عن السبيرز، وأخبر به الإدارة، لكنه لم يتلق موافقة النادي بعد.

وأضاف أن توتنهام، حتى هذه اللحظة، يرفض رحيل النجم الإنجليزي، ويتمسك باستمراره مع الفريق.

وأشار إلى أن مانشستر سيتي، هو أكثر الأندية جدية في مسألة ضم كين، ويستعد حاليا لبدء محادثات مع توتنهام بشأن الصفقة.

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مانشستر سيتي توتنهام الدوري الإنجليزي

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