Advertisements

بعد الخسارة من المصري.. عبدالعال يشيد بأداء الاتحاد تحت قيادة التوأم

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الموسم الحالي تحت قيادة حسام حسن.

وكان الاتحاد السكندري خسر أمام المصري، مساء أمس الخميس، بهدف دون رد، سجله حسن علي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشار عبد العال في تصريحات عبر برنامج '' البريمو '' الذي يذاع على قناة '' Ten ''، إلى أن  مستوى الاتحاد السكندري في الموسم الحالي، تحت قيادة التوام، تطور بشكل كبير، موضحا أنه يصارع على البقاء منذ أكثر من موسم.

وأكد أن الاتحاد السكندري، أصبح منافساً قوياً لجميع الأندية هذا الموسم رغم قلة الإمكانيات المتاحة لدى الجهاز الفني هذا الموسم.

وأوضح، "صفقات الاتحاد السكندري هذا الموسم لا ترتقي إلى طموحات الجمهور السكندري، وغالبيتها على سبيل الإعارة مثل رزاق سيسيه و عمار حمدي ومحمد صبحي".

وتابع، "حسام حسن دائماً ما يستطع العمل بأقل الإمكانيات الممكنة وأتوقع إنهاء الفريق للموسم في المربع الذهبي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رضا عبالعال المصري الممتاز الدوري المصري

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

منذ ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مروة الأزلي لـ "الفجر الفني":" تجربتي في 'نسل الأغراب تحدي..ومشاركتي في المسلسل خطوة مهمة في خطواتي الفنية"

منذ أقل من ساعتين

بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد نور الدين

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يفكر في إعادة رزاق سيسيه

أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله للاتحاد السكندري

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

الكشف عن تطورات جديدة بشأن إصابة حسام عاشور

الاتحاد السكندري يكشف موقفه من إعادة ثنائي الأهلي والزمالك

الاتحاد السكندري يطلب شراء رزاق سيسيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله