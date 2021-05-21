بعد الخسارة من المصري.. عبدالعال يشيد بأداء الاتحاد تحت قيادة التوأم









علق رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الموسم الحالي تحت قيادة حسام حسن.





وكان الاتحاد السكندري خسر أمام المصري، مساء أمس الخميس، بهدف دون رد، سجله حسن علي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وأشار عبد العال في تصريحات عبر برنامج '' البريمو '' الذي يذاع على قناة '' Ten ''، إلى أن مستوى الاتحاد السكندري في الموسم الحالي، تحت قيادة التوام، تطور بشكل كبير، موضحا أنه يصارع على البقاء منذ أكثر من موسم.





وأكد أن الاتحاد السكندري، أصبح منافساً قوياً لجميع الأندية هذا الموسم رغم قلة الإمكانيات المتاحة لدى الجهاز الفني هذا الموسم.





وأوضح، "صفقات الاتحاد السكندري هذا الموسم لا ترتقي إلى طموحات الجمهور السكندري، وغالبيتها على سبيل الإعارة مثل رزاق سيسيه و عمار حمدي ومحمد صبحي".



