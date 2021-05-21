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عاجل.. بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
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بدأ قبل قليل، وقف إطلاق النار بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، والذي تم برعاية مصرية.

هذا، ومن المقرر بدء وقف إطلاق النار في الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه تحدث 6 مرات مع نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لإحراز تقدم بعد وقف إطلاق النار في غزة.

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