هالة فاخر: "ثلاثي أضواء المسرح رحلوا واتجمعوا مع بعض"

نعت الفنانة هالة فاخر، الفنان القدير سمير غانم، إثر وفاته أمس بعد صراع مع المرض.







وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري: أن رحيل فنان بقامة سمير غانم، خسارة كبيرة للوسط الفني.









وتابعت: "سمير غانم والضيف أحمد وجورج سيدهم رحلوا واتجمعوا مع بعض.. الحبايب فاتونا، وكل واحد منهم كان يتميز بالرقي الإنساني والأخلاق والذوق".



