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أحمد حلمي ينعى عملاق الكومديا سمير غانم بكلمات مؤثرة

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:44 ص
بوابة الفجر
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نعى الفنان أحمد حلمي رحيل، عملاق الكوميديا الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة للغاية.

وقال عبر حسابه بـ "فيسبوك": "اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق .. بس صدمة فراقك كبيره اوي .. حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر  يصدق انك مشيت".

وأضاف: "بس متغلاش علي اللي خلقك ..الله يرحمك ويحسن اليك .. وفي الجنه ونعيمها يا رب .. ادعو له  بالرحمه والمغفره .. امانه عليكوا تدعوله".

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.



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