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شاهد.. احتفالات في غزة ببدء وقف إطلاق النار

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:46 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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بثت قناة العربية الإخبارية، مقطع فيديو يوثق احتفالات الفلسطينيين ببدء سريان وقف إطلاق النار.

ودخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة اتّفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يومًا من القصف المتبادل.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الأمريكي بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا أنه تحدث 6 مرات مع نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة، مشيرًا إلى أن هناك فرص لإحراز تقدم بعد وقف إطلاق النار في غزة.

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