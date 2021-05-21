Advertisements

في عمر الخمسين.. نعومي كامبل تنجب مولودتها الأولى

الجمعة 21/مايو/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أنجبت عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل البالغة من العمر 50 عامًا مولودتها الأولى .

وشاركت كامبل هذا الخبر السار مع متابعينها عبر صفحتها الخاصة على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها مع طفلتها، لتنهال عليها التعليقات المهنئة لها ومتمنين لهما الصحة والسعادة.

وكتبت كامبل: "لقد اختارتني نعمة صغيرة وجميلة لأكون والدتها، لذلك يشرّفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تعبّر عن هذا الرابط القوي الذي أتشاركه اليوم مع ملاكي. لا يوجد أعظم من هذا الحب!".

وعلقت الممثلة والمغنية الأمريكية ريان ديستني: "يا إلهي !! مبروك! أحبك".

من جانبها كتبت الممثلة وعارضة أزياء أمريكية زوي سالدانا: "يا إلهي مبروك! يا لها من نعمة!".

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مروة الأزلي لـ "الفجر الفني":" تجربتي في 'نسل الأغراب تحدي..ومشاركتي في المسلسل خطوة مهمة في خطواتي الفنية"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد نور الدين

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله