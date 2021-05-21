مؤمن نور: "النمر" حرمني من "الاختيار2"





كشف الفنان مؤمن نور، أن مواعيد تصوير مسلسل "النمر" حرمته من الوقوف أمام أحد النجوم الذي كان يتمني العمل معهم وهو كريم عبدالعزيز.





وأضاف في تصريحه: "لقد كنت بالفعل سأظهر أمام كريم عبد العزيز في حلقات من مسلسل "الاختيار 2" ولكن مواعيد التصوير بين "النمر" و"الاختيار" حالت دون مشاركتي في هذا العمل البطولي التاريخي، حيث اعتذرت مرتين بسبب "لخبطة المواعيد".





وأكد أنه كان يتمني المشاركة في "الاختيار 2" جدا، فهو من الأعمال القيمة التي يحرص أي ممثل أن يقول إنه شارك فيه ولو حتى بمشهد واحد، كما أنني كممثل أحب الانتشار الصحيح والمدروس بطريقة جيدة حتى أصل للجمهور بشكل جيد.











