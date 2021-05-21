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مفاجأة.. رمضان صبحي يتلقى عرضا إماراتيا للرحيل عن بيراميدز

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رمضان صبحي لاعب الوسط المهاجم بنادي بيراميدز من الرحيل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي بعدما تلقى اللاعب عرضاً مغريا من أحد الدوريات الخليجية في الفترة الحالية.

وحسبما أفادت تقارير صحفية أن أحد الأندية الاماراتية يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي بمقابل مالي كبير بعد تألقه مع ألفريق السماوي في الموسم الحالي.

ويدرس رمضان صبحي لاعب بيراميدز العرض الاماراتي خلال الفترة المقبلة لاتخاذ قراره النهائي في ظل رغبة اللاعب في العودة لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة .

ومن المنتظر أن يناقش رمضان صبحي العرض الاماراتي مع إدارة بيراميدز لحسم موقفه النهائي من الانتقال للدوري الاماراتي في الموسم المقبل خاصة وأنه يرتبط بعقد ساري مع النادي السماوي.

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