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جدول هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 هدف، بفارق 6 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

ويتواجد لويس مورييل نجم أتلانتا في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 22 هدف، بفارق هدف وحيد عن دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:

كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 29 هدفًا.

روميلو لوكاكو – إنتر ميلان – 23 هدفًا.

لويس مورييل – أتلانتا – 22 هدفًا.

دوشان فلاهوفيتش – فيورنتينا – 21 هدفًا.

شيرو ايموبيلي – لاتسيو – 20 هدفًا.

سيمون نوانكو – كروتوني – 20 هدفًا.

لورينزو إنسيني – نابولي – 19 هدفًا.

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان – 16 هدفًا.

جواو بيديو غلفاو – كالياري – 16 هدفًا.

دومينيكو بيراردي – ساسولو – 16 هدفًا.

دوفان زاباتا – أتلانتا – 15 هدفًا.

زلاتان إبراهيموفيتش – ميلان – 15 هدفًا.

أندريا بيلوتي – تورينو – 13 هدفًا.

هنريك مخيتريان – روما – 12 هدفًا.

فابيو كوالياريلا – سامبدوريا – 12 هدفًا.

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