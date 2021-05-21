حازم إمام يحسم موقفه من الانضمام للجنة المؤقتة بالزمالك

حسم حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق موقفه بشأن الانضمام لعضوية اللجنة المؤقتة المرشحة لتولي قيادة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب في حالة توليها المسؤولية خلال الساعات المقبلة .





وكانت اللجنة المؤقتة للزمالك تقدمت باستقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي متكفية بالفترة التي قضاها على رأس إدارة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.





وتواجد حازم إمام ضمن المرشحين للانضمام للجنة المؤقتة الجديدة في الزمالك.





واعتذر حازم إمام عن قبول المهمة لرغبته في عدم تولي المسؤولية في القلعة البيضاء في الوقت الراهن في ظل التخبط الإداري وعدم وجود سيولة مالية تمكن اللجنة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين في كافة الألعاب .





ومن المتوقع أن يعلن وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة جديدة لإدارة الزمالك في الفترة المقبلة برئاسة حسين لبيب.



