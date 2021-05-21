موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره مصر المقاصة، على أرضية ملعب استاد الاسماعيلية.





ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.



