Advertisements

موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الجمعة 21/مايو/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره مصر المقاصة، على أرضية ملعب استاد الاسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة، عبر قناة أون تايم سبورتس.

أخبار تهمك

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد نور الدين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 17 ساعة

يسرا تكسف لأول مرة مصدر إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

01:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله