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عرض تركي لنجم الأهلي
الجمعة 21/مايو/2021 - 04:33 ص
محمد نادر
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تلقى التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عرضاً من أحد أندية الدوري التركي مقابل مليوني دولار في الموسم الواحد.
ووفقاً لما ذكره أحد المقربين من اللاعب، فإن معلول قرر تمديد مفاوضات النادي الأهلي بشأن التجديد، لحين التفاوض على المقبل المادي إلى جانب رفضه المبلغ المعروض من جانب مسئوولي الأهلي من أجل التجديد.
وبحسب المصدر فإن على معلول يعلم جيداً مدي التأثير السلبي لغيابه عن المشاركة مع الفريق، إثر الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ الألمانى، والمشاكل الفنية التي وقع فيها اللاعبون وإخفاق كل اللاعبين الذين شاركوا بدلاً منه في مركزه.
واستطاع النادي الأهلي التغلب عل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
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