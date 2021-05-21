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برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكدت تقارير صحفية صباح اليوم عن اقترب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الإنتقال بشكل نهائي لصفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن انتقال أجويرو لبرشلونة تم بنسبة 80%، ومن المتوقع حل بعض الأمور خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة: "أجويرو سيتعاقد مع النادي الإسباني لعقد يمتد لموسمين حتى يونيو 2023".

وتابعت:" سيشارك المهاجم الأرجنتيني مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي والمقرر له التاسع والعشرين من مايو الجاري، على أن يسافر عقب المباراة ليتواجد في النادي الكتالوني يوم الأحد الثلاثين من نفس الشهر، وسيخضع يوم الإثنين للفحص الطبي وتوقيع العقد".

وأشار التقرير، إلى أن التقديم الرسمي للاعب سيكون عقب بطولة كوبا أمريكا، حيث سيضطر أجويرو للسفر فورًا إلى الأرجنتين للانضمام لمعسكر منتخب التانجو، حيث ينتظرهم مباراتين في تصفيات المونديال قبل البطولة.

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