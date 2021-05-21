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شيرين تبكي على الهواء حزنا على وفاة سمير غانم (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
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بكت الفنانة شيرين ، على الهواء حزنا على على وفاة عملاق الكومديا سمير غانم.

وعبرتخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري: عن حزنها الشديد لفقدان حبيب وصديق وفنان صعب تكراره".

خرَّج من جوايا كوميديانة، ومكنتش أعرف أنى ممكن أقدم حاجة تضيف ابتسامة على وش حد".

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.


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