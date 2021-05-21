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موسيماني يستقر على ثنائي قلب دفاع الأهلي أمام صن داونز

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيزاته للمواجهة الهامة والمصيرية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، لتأكيد التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع  بالثنائي ياسر إبراهيم وبدر بانون، في قلب دفاع الفريق بالتشكيل الأساسي خلال لقاء الإياب أمام صن داونز.

فيما قرر أن يتواجد رامى ربيعة على مقاعد بدلاء الأحمر خلال مواجهة صن داونز، المقرر لها غداً السبت، الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، في جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد تمكن من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال لقاء الذهاب بثنائية نظيفة عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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