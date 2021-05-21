مدرب الزمالك السابق معروض على بيراميدز لخلافة أروابارينا





قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على مجلس إدارة نادي بيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لخلافة الأرجنتينى أروابارينا.





واوضحت تقارير صحفية أن البرتغالى جيمي باتشكيو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، معروض على بيراميدز ، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





واكدت التقارير أن إدارة بيراميدز تتنظر أي تعثر للفريق خلال الفترة المقبلة للأرجنتينى أروابارينا، من أجل البحث عن بديل له.



