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صراع التأهل للأبطال.. موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الجمعة 21/مايو/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره أستون فيلا، يوم الأحد 23 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين تشيلسي وأستون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وحقق تشيلسي الفوز في المباراة الماضية على حساب ليستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما فاز استون فيلا بنفس النتيجة أمام توتنهام هوتسبير في لندن.

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