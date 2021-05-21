تعرف على موعد مباراة بيراميدز و إنيمبا في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية









يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيمبا النيجيري نظيره بيراميدز المصري ، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري ، يوم الأحد المقبل ، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية أبا، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.





وستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



