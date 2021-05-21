Advertisements

تعرف على موعد مباراة بيراميدز و إنيمبا في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنيمبا النيجيري نظيره بيراميدز المصري ، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه إنيمبا النيجيري ، يوم الأحد المقبل ، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب إنيمبا بالعاصمة النيجيرية أبا، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

وستذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن بيراميدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره إنيمبا النيجيري في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بأربعة أهداف مقابل هدف بستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

أخبار تهمك

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

منذ حوالي 6 ساعات

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

01:44 ص

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله