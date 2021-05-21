تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة إنيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية









استقر رودولفو أروابارينا ،المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على التشكيل الأقرب لمواجهة إنيمبا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ومن المتوقع أن يبداء بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي :





في حراسة المرمى : شريف إكرامي





خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.





خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى





خط الهجوم: إيريك تراوري.



