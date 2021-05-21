فرجاني ساسي يصدم الزمالك

فجر فرجاني ساسي مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة المنقضية بعدما ابلغ مسؤولي الزمالك بعدم رغبته في اكمال الموسم الحالي مع الفريق والرحيل عن الزمالك مطلع شهر يوليو المقبل أي قبل انتهاء مسابقة الدوري بشهرين كاملين.





ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك او علي اقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة اشهر مقبلة والرحيل في شهر يناير المقبل الا أن فرجاني ساسي تمسكه بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة اشهر.





وجاء ذالك بعدما أبدت جماهير الزمالك تمسكها الشديد بتجديد عقد فرجاني ساسي من خلال الحملة التي شنوها علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، من اجل مطالبة إدارة نادي الزمالك بتجديد تعاقد اللاعب وعدم تركه يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.





وابلغ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مسؤولي النادي برغبته في الإبقاء علي اللاعب لكونه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق والذي يعد من العناصر المتميزة التي بمقدورها قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق وحصد البطولات.





ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من اجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك او علي اقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة اشهر مقبلة والرحيل في شهر يناير المقبل الا ان فرجاني ساسي تمسكه بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة اشهر.





ورغم وصول العلاقة بين فرجاني ساسي والزمالك الي طريق شبه مسدود الا أن مسؤولو الزمالك وجماهيره لايزالون متمسكون ببريق الامل في محاولة الإبقاء علي ساسي والتوصل الي اتفاق مادي يرضي الطرفين.



