بن شرقي يخطط للإنقلاب على الزمالك

حسم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك قراره بتقديم شكوى ضد مجلس إدارة الفارس الأبيض خلال الساعات المقبلة.

وتوجد الكثير من المحاولات من جانب إدارة القلعة البيضاء وبعض النجوم الكبار في الزمالك من أجل منع النجم المغربي من اتخاذ تلك الخطوة.

ولكن هناك اصرار من جانب أشرف بن شرقي على تقديم شكوى ضد إدارة الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طريق وكيل أعماله.

ومن المتوقع أن تتضمن الشكوى عدم حصول بن شرقي على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية بالتزامن مع التزامه مع الفريق الأبيض سواء في التدريبات والمباريات.

و يعتبر أشرف بن شرقي من أهم العناصر الأساسية في صفوف الزمالك خلال الفترة الأخيرة.



