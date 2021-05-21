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اليوم.. ذكرى رحيل المخرج مدحت السباعى

الجمعة 21/مايو/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل المخرج مدحت السباعى،  مواليد 25 أغسطس 1949. 

وقام الراحل بإخراح بعض المسلسلات والأفلام وتزوج المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة السينمائيون فريد شوقي وزوجته هدى سلطان وانفصل عنها بعد انجبا ابنتهما ناهد الذي تعمل كممثلة وابنته الأخرى نجوى.

وتوفي في 21 مايو 2014 عن عمر 64 عامًا. 

ومن المعروف أن مدحت السباعي هو ابن الشاعر عبد المنعم السباعي الذي تغنى بشعره كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة وشادية.

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