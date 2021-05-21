توتي يوضح حقيقة رفضه العمل مع مورينيو

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي تحدث عن حقيقة رفضه العمل مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لنادي ذئاب العاصمة الإيطالية بداية من الموسم المقبل.





وأعلن روما في الفترة الأخيرة عن إسناد المهمة لمورينيو مع بداية الموسم الجديد وويه الشكر للمدير الفني الحالي البرتغالي باولو فونسيكا عقب نهاية الموسم الحالي.





وأثناء حضوره نهائي الكأس بين يوفنتوس وأتالانتا, قال توتي في تصريحات نقلتها فضائية RAI Sport الإيطالية:"لم يتصل بي أحد من روما وكل ما نشر مجرد أكاذيب".



