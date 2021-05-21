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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 21/مايو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل 23 مايو ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

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