موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز









يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل 23 مايو ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره إيفرتون يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



