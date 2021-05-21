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ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز برصيد 30 هدف، بفارق 7 أهداف عن جيرارد مورينو نجم فياريال صاحب الـ23 هدف.

ويتواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 22 هدف، وبفارق هدفين عن الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

1 – ليونيل ميسي – 30 هدفًا.

2 – جيرارد مورينو – 23 هدفًا.

3 – كريم بنزيما – 22 هدفًا.

4 – لويس سواريز – 20 هدفًا.

5 – يوسف النصيري – 18 هدفًا.

6 – ألكسندر إسحاق – 16 هدفًا

7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.

8- رافا مير – 13 هدفًا.

9 – خوسيه موراليس – 13 هدفًا.

10 – كيكي – 12 هدفًا.

11 – أنطوان جريزمان – 12 هدفًا

12 – ماركوس يورينتي ‏– 12 هدفًا.

13 – سانتي مينا – 12 هدفًا.

14 – ميكيل أويارزابال – 11 هدفًا.

15 – روجر مارتي – 11 هدفًا

يذكر أن ليونيل ميسي نجم برشلونة، كان قد توج الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 25 هدفًا.

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