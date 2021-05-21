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برلماني: دور مصر في القضية الفلسطينية محوري ومستمر
الجمعة 21/مايو/2021 - 05:48 ص
كساب أحمد
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قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في وقف إطلاق النار على قطاع غزة أمر جيد، ولكن على الفلسطينيين أن يقفوا صفًا واحدًا لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الحقيقية.
وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر دعمت الجانب الفلسطيني ليس فقط لدعم العروبة والأشقاء الفلسطيني، ولكن في اطار الحفاظ على الامن القومي ايضا.
ولفت إلى أن دور مصر في القضية الفلسطينية محوري ومستمر، ولا يمكن أن يقارون بأي دور آخر، مشيرًا إلى أن دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية في الحرب على غزة هذه المرة، كان أكبر من الفترات السابقة ومتواصل وشامل من كل المصريين شعبيًا ورسميا.
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