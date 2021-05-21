برلماني: دور مصر في القضية الفلسطينية محوري ومستمر

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح مصر في وقف إطلاق النار على قطاع غزة أمر جيد، ولكن على الفلسطينيين أن يقفوا صفًا واحدًا لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الحقيقية.





وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مصر دعمت الجانب الفلسطيني ليس فقط لدعم العروبة والأشقاء الفلسطيني، ولكن في اطار الحفاظ على الامن القومي ايضا.



