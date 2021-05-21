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يحيى الفخراني: الراحل سمير غانم أيقونة الضحك لأجيال قادمة

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
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عبر الفنان يحيى الفخراني، عن حزنه الشديد لرحيل الفنان الكبير سمير غانم، مشيرًا إلى أنه اشترك مع الفنان الراحل سمير غانم في إحدى المسرحيات، وكان لا يستطيع استكمال المشهد التمثيلي من كثرة الضحك.

وقال "الفخراني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، إن  سمير غانم سيبقى أيقونة الضحك لأجيال قادمة.

وأشار إلى أنه من حبه وتقديره لفن سمير غانم شاهد جميع أعماله الفنية.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

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