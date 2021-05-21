إيمان الريس تكشف سبب صدمة بعض الفتيات في بداية زواجهن (فيديو)



قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري العلاقات الأسرية، إن هناك عدد من الفتيات تحلم وترسم أن الزواج يكون مثل المسلسلات والأفلام، وهو أن يتفرغ الزوج لها طول الوقت ويتحدث إليها ويحبها، ولكنها تنصدم بالواقع المختلف تماما.



وأضافت الدكتورة إيمان الريس خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد، على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة التي تتابع السوشيال ميديا والحديث عن الهدايا المتداولة بين الأزواج تسبب مشكلات لأن الواقع الافتراضي للسوشيال ميديا ليس صحيحا، لأن الشخص المكتفي أو السعيد لا يوضح أو ينشر ذلك عبر السوشيال ميديا.



وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن هناك فتيات لديها تطلعات كبيرة والشخص "اللي ادامها ممكن يكون محدود الإمكانيات، وومكن تكون مدلعة في بيت أهلها وطلباتها مجابة، وبالتالي تنصدم في الحياة الزوجية من هذه الزاوية".